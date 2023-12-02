Sky News сообщил о мощном взрыве в Эдинбурге

В городе Эдинбург в Шотландии произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Об этом 2 декабря сообщил британский телеканал Sky News.

«84-летний мужчина погиб после сильного взрыва в доме в Эдинбурге. <...> Еще двое человек, 43-летняя женщина и 54-летний мужчина, были доставлены в больницу для оказания помощи», — говорится в сообщении телеканала.

Взрыв произошел около 22:25 (1:25 мск 2 декабря) на Бабертон-Мейнс-авеню. На фотографиях с места происшествия видно, что дом практически полностью разрушен. Отмечается, что звук взрыва был слышен за несколько километров: проживающие по близости уточнили, что их дома тряслись.

Телеканал указал, что шотландская пожарно-спасательная служба отправила на место происшествия пять автомобилей. При этом два человека, которые были в здании, смогли спастись еще до прибытия специалистов, об их состоянии не сообщается.

Ранее, 8 ноября, на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай произошел взрыв. В результате пострадали 13 рабочих. По факту инцидента прокуратура начала проверку.