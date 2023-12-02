Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Трое военных пострадали в ДТП на Камчатке
Армия
ВКС России получили новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130
Происшествия
Самолет А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Армия
ВС РФ улучшили положение на купянском направлении и отразили 18 атак ВСУ
Мир
Россия впервые с 2022 года вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Общество
Хуснуллин заявил о планах правительства повысить первый взнос по льготной ипотеке
Происшествия
На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных
Общество
Спасатели освободили от воды 60 частных домов после шторма в Крыму
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на выходные в размере 89,7619 рубля
Мир
ЮНИСЕФ сообщил о гибели более 5,3 тыс. детей в секторе Газа с 7 октября
Общество
День хоккея открылся на выставке «Россия» на ВДНХ
Общество
Мэр Москвы объявил о начале голосования по выбору имени для детеныша панды
Общество
Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в превышении полномочий
Мир
Выставка к 175-летию живописца Сурикова открылась в Санкт-Петербурге
Общество
Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы

Sky News сообщил о мощном взрыве в Эдинбурге

Sky News: в доме в Эдинбурге произошел взрыв, слышный за километры
0
Фото: news.sky.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Эдинбург в Шотландии произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Об этом 2 декабря сообщил британский телеканал Sky News.

«84-летний мужчина погиб после сильного взрыва в доме в Эдинбурге. <...> Еще двое человек, 43-летняя женщина и 54-летний мужчина, были доставлены в больницу для оказания помощи», — говорится в сообщении телеканала.

Взрыв произошел около 22:25 (1:25 мск 2 декабря) на Бабертон-Мейнс-авеню. На фотографиях с места происшествия видно, что дом практически полностью разрушен. Отмечается, что звук взрыва был слышен за несколько километров: проживающие по близости уточнили, что их дома тряслись.

Телеканал указал, что шотландская пожарно-спасательная служба отправила на место происшествия пять автомобилей. При этом два человека, которые были в здании, смогли спастись еще до прибытия специалистов, об их состоянии не сообщается.

Карьерный бум: как промышленные взрывы разрушают города
И почему от не превышающих нормы вибраций стены покрываются трещинами

Ранее, 8 ноября, на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай произошел взрыв. В результате пострадали 13 рабочих. По факту инцидента прокуратура начала проверку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023