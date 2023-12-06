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На производстве вертолетов Ми-8 и «Ансат» выявили поддельные детали

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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На Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») выявлены факты использования некачественной резины с поддельными паспортами качества при изготовлении прокладок для топливной системы вертолетов «Ансат» и Ми-8МТВ-1 (гражданская версия).

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Это следует из двух директив летной годности (ДЛГ), изданных Росавиацией в конце октября — начале ноября за подписью замруководителя Андрея Добрякова. «Известия» ознакомились с обоими документами.

На вертолетах резиновые прокладки применяются в качестве уплотнения для герметизации стыков и недопущения протечки топлива, пояснил инженер-вертолетчик в одной российской авиатранспортной компании. Эксплуатация прокладок из некачественной резины могла привести к их разрушению на мелкие фрагменты и засорению топливной системы вертолета — насосов и фильтров двигателей, указано в ДЛГ. Так, засорение фильтров приводит к топливному голоданию двигателей и, как следствие, их отключению в полете, объяснил авиаинженер.

В целях обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов Росавиация двумя директивами временно приостановила эксплуатацию 37 вертолетов 2022 года выпуска — 27 Ми-8МТВ-1 и десяти «Ансат-СК» (модификация для санитарной авиации), сообщили «Известиям» в пресс-службе авиационного агентства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ми больше не будем: на производстве вертолетов в Казани нашли поддельные детали

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