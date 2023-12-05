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Губернатор Ставрополья на встрече с Путиным рассказал об успехах региона

Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края
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Фото: ТАСС/Кирилл Зыков
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Российский лидер Владимир Путин 5 декабря провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, на которой глава региона рассказал президенту об успехах региона.

В первую очередь он отметил рекордный урожай сельскохозяйственной продукции.

«То, что самое главное мы сделали в этом году, — урожай у нас третий по рекордности, всё слава богу, в том числе и картошка тоже — 600 тыс. т убрали», — сообщил он президенту.

Губернатор также отметил, что его регион занимает передовые позиции по целому ряду показателей.

«Фактического сегодня мы по многим направлениям лидирующие места в России занимаем. Это сегодня строительство, зеленая энергетика, у нас очень серьезно выросло количество производимых овощей, мы имеем первое место по производству помидоров в Российской Федерации», — заявил Владимиров.

В ходе встречи Владимиров также показал Путину стенд Ставрополья на международном форуме-выставке «Россия», отметив, что через его посмотрели уже более 700 тыс. человек.

«На сегодняшний день <...> 700 тыс. человек прошло через наш стенд Ставропольского края. <...> Очень пользуется большим успехом сегодня, люди приходят, люди интересуются. Сделали не только представление, делаем мастер-классы, артисты выступают, наши концертные группы, очень много», — рассказал он.

Во всю страну и ширину: что смотреть на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
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Ранее в этот день в Москве глав регионов наградили памятными статуэтками за вклад в создание уникальной экспозиции по итогам первого месяца работы выставки-форума «Россия». Награды удостоился в том числе и губернатор Ставропольского края. Кроме него статуэтки получили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, а также глава Севастополя Михаил Развожаев, руководитель Республики Калмыкия Бату Хасиков, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Награды вручил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель организационного комитета выставки Сергей Кириенко. По его словам, главы регионов и их команды проделали большую работу, готовя выставку: за несколько месяцев на ВДНХ подготовили экспозицию, которая превысила масштабы мировых экспо.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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