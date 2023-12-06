Россиянам не возместят цену авиабилетов в случае болезни или смерти родственников

Россиянам не будут возмещать стоимость авиабилетов в случае болезни или смерти родственников, даже если это подтверждено медицинскими документами. Госдума 6 декабря может отклонить принятый в первом чтении законопроект депутатов «Единой России», которым предлагалось ввести такую компенсацию. Как выяснили «Известия», профильный комитет дал на документ отрицательное заключение, обосновав его плохим экономическим положением авиакомпаний, которое было вызвано сначала пандемией COVID-19, а затем санкциями.

«С момента внесения законопроекта в Госдуму экономическое положение авиакомпаний существенно ухудшилось в результате прекращения полетов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а впоследствии в результате санкционных ограничений со стороны недружественных стран и значительного сокращения наиболее рентабельных международных перевозок», — говорится заключении комитета.

Также там отмечается, что в целях стабильного функционирования отрасли в последние годы государством выделяются субсидии авиакомпаниям за выполненные полеты.

«Расширение перечня случаев возврата провозной платы при отказе пассажира от воздушной перевозки приведет к ухудшению финансового положения авиакомпаний и необходимости увеличения стоимости билетов, а соответственно и необходимости принятия мер поддержки отрасли со стороны государства. Таким образом, подготовка законопроекта к рассмотрению Государственной думой во втором чтении нецелесообразна, что, согласно статьям 121 и 1231 Регламента Государственной думы, предполагает его отклонение», — считают в комитете.

В настоящее время п. 2 ст. 108 Воздушного кодекса РФ предусматривается возможность возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с болезнью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующих с ним на воздушном судне, что подтверждается медицинскими документами.

17 октября 2018 года Государственная дума приняла в I чтении законопроект, согласно которому предлагается возвращать пассажиру провозную плату также в случае болезни члена его семьи либо близкого родственника, которые не должны были лететь совместно с пассажиром.