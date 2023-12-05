В Германии минимум три человека погибли из-за непогоды

По меньшей мере три человека стали жертвами непогоды в Германии. Один человек погиб в результате аварии с участием школьного автобуса в Саксонии на востоке страны, еще двое — после ДТП в Баварии. Об этом сообщает издание Focus.

Авария с участием автобуса произошла в Рудных горах, погиб ребенок. Еще двое взрослых, включая водителя транспортного средства, получили серьезные ранения. Десять школьников были доставлены в больницу.

Еще одно ДТП произошло на автомагистрали по пути в Мюнхен и привело к гибели водителя и пассажира машины, въехавшей в грузовой автомобиль из-за скользкой дороги.

Между тем, международный аэропорт Мюнхена, который 2 декабря приостановил работу из-за сильного снегопада, возобновил отправление и прием самолетов, сообщает издание. Приостановка его работы привела к отмене или задержке 760 рейсов.

Ранее в этот день сообщалось, что из-за плохой погоды в стране начался хаос на железных дорогах. Представители общественных организаций выразили мнение, что в коллапсе на железных дорог Германии виноват недостаток инвестиций и «сильная экономия» на железнодорожном транспорте.