В Германии нашли виновного в хаосе на железных дорогах после снегопада
В Германии недостаток инвестиций привел после сильного снегопада к хаосу на железных дорогах. Подобной оценкой поделились 5 декабря с газетой Augsburger Allgemeine представители общественных организаций.
По их мнению, в коллапсе на железных дорог Германии виноват недостаток инвестиций.
«Раньше железные дороги были гораздо лучше подготовлены к суровым зимним погодным условиям, как с точки зрения достаточного количества снегоуборочной техники и поездов, так и с точки зрения железнодорожной инфраструктуры и содержания путей», — отметил председатель ассоциации защиты прав пассажиров общественного транспорта Pro Bahn Детлев Нойс.
По его словам, в результате «сильной экономии» на железнодорожном транспорте в течение десятилетий пассажиры часто сталкиваются с полной отменой рейсов дальнего следования в экстремальных погодных условиях.
Транспортные компании были удивлены сильным снегопадом не меньше, чем население, но железнодорожное сообщение должно приостанавливаться только в случае угрозы безопасности пассажиров, считает Нойс.
Кроме этого, председатель крупнейшего профсоюза железнодорожников Германии EVG Мартин Буркерт заявил, что слоган «Мы едем в любую погоду» больше не вызывает доверия. Эксперт указал, что в настоящий момент немецкая железнодорожная инфраструктура пришла в упадок, особенно в сравнении с австрийской. В частности, по его данным, ситуацию усугубляет нехватка квалифицированной рабочей силы.
Заявления общественников прозвучали на фоне серьезных перебоев с железнодорожным сообщением в Германии. Основной оператор железных дорог страны, государственный концерн Deutsche Bahn, сообщил, что задержки и отмены поездов продолжатся до среды из-за «наступления зимы».
В частности, ограничено движение к главному вокзалу Мюнхена, в связи с чем пассажирам рекомендовали отложить поездки в город и из него.
Ранее, 2 декабря, из-за сильного снегопада также приостановил работу международный аэропорт Мюнхена, что привело к отмене или задержке 760 рейсов. В то же время в городе стало невозможно добраться куда-либо на автобусе, трамвае или другом общественном транспорте.