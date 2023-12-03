The Guardian сообщила о приостановке работы мюнхенского аэропорта

Работа международного аэропорта в Мюнхене приостановлена из-за сильного снегопада, пишет газета The Guardian 2 декабря.

Приостановить работу аэропорта планировалось только до полудня субботы, 1 декабря, однако теперь руководство воздушной гавани приняло решение отменить все рейсы до утра воскресенья, 3 декабря.

Представитель аэропорта рассказал об отмене или задержке 760 рейсов.

Из-за снегопада затруднения возникли и с другими способами передвижения. Железнодорожный оператор Deutsche Bahn предупредил об отменах и задержках поездов. В то же время в городе стало невозможно добраться куда-либо на автобусе, трамвае или другом общественном транспорте: дороги занесены, проехать невозможно.

Газета со ссылкой на метеослужбы заявила, что только в течение ночи с пятницы на субботу выпало более 40 см снега.

Также сообщается, что футбольный матч между «Баварией» из Мюнхена и «Унионом» из Берлина отменен.

2 декабря самолет хоккейного клуба ЦСКА, летевший из Москвы в Челябинск, совершил посадку в Екатеринбурге. Вынужденное приземление было обосновано непогодой. Через три часа стало известно, что команда добралась до пункта назначения.

Ранее в этот день по меньшей мере 50 авиарейсов на фоне непогоды были задержаны или отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. В этот день синоптики спрогнозировали снег и гололедицу.

1 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в выходные, 2 и 3 декабря, москвичей ждет погода с температурой до –8 градусов. При этом в воскресенье прогнозируется снегопад с метелью и ветром до 15 м/с.