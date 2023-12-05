Лиз Чейни заявила о возможном участии в выборах президента США

Бывшая конгрессвумен и представитель Республиканской партии США Лиз Чейни заявила, что рассматривает возможность участия в президентских выборах в качестве независимого кандидата. Об этом она сказала в интервью газете Washington Post, опубликованном во вторник, 5 декабря.

Отмечается, что Чейни клянется сделать «всё возможное», чтобы помешать бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться. По ее мнению, он может превратить американскую демократию в диктатуру, если его переизберут.

«Несколько лет назад я бы не подумала о привлечении третьей стороны. Я думаю, что демократия в США под угрозой, из-за того что Дональд Трамп сохраняет контроль над Республиканской партией. Я думаю, что на международной арене демократия тоже под угрозой», — поделилась бывшая конгрессвумен.

Она подчеркнула, что примет окончательное решение о своем выдвижении в ближайшие несколько месяцев. Страна сталкивается с угрозами, которые могут иметь «экзистенциальное значение» для США, поэтому ей нужен кандидат, который сможет справиться с такими проблемами, добавила Чейни.

За последнее время два кандидата в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Такое решение принял Тим Скотт, незадолго до него снял свою кандидатуру Майк Пенс. Рейтинги действующего президента Джо Байдена при этом продолжают падать. Кандидатура Трампа становится всё мощнее на фоне выбывающих коллег, и даже уголовные дела этому не мешают.

Кроме того, 16 ноября, The Economist назвал самой большой опасностью в 2024 году Трампа. Второй срок Трампа, по мнению авторов прогноза, стал бы переломным в том смысле, в каком первый не был. Новая победа подтвердила бы его самые разрушительные инстинкты в отношении власти. Его планы встретили бы меньшее сопротивление, и всё это привело бы к тому, что моральный авторитет США упадет.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.