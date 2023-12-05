Эксперты оценили перспективы законопроекта о «наливайках» в России

Законопроект, дающий регионам полномочия запрещать продажу пива, медовухи и других слабоалкогольных напитков в «наливайках», стал ответом на запрос общества, объяснил «Известиям» 5 декабря член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Депутат принимал участие в разработке документа.

«Люди устали от шума и беспорядков, которые устраивают посетители таких заведений, организованных в многоквартирных домах. Эти псевдокафе не имеют ничего общего с малым и средним бизнесом, это точки общественного напряжения, рядом с которыми граждане элементарно беспокоятся за свою безопасность и безопасность своих детей», — отметил он.

При этом депутат уточнил, что в законопроекте предусмотрены меры борьбы с суррогатным алкоголем.

«Значит, мы сбережем людей от массовых отравлений», — уточнил он.

Говырин подчеркнул, что после принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок с «наливайками».

«Эксперты «Народный фронт. Аналитика» поддерживают расширение полномочий регионов по ограничению продажи алкоголя в жилых домах. Жители домов, где есть точки продажи горячительных напитков, жалуются на агрессивное поведение посетителей таких заведений, а также на значительное снижение безопасности для взрослых и детей в связи с таким соседством», — добавила руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

По ее мнению, новые нормы желательно принять в 2023 году, чтобы закон начал действовать уже в 2024 году. Кроме того, важно, чтобы регионы успели на своем уровне подготовиться к новому теплому сезону, то есть разработать и принять региональные акты в соответствии с новыми полномочиями, объяснила Позднякова.

Ранее в этот день сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки о совершенствовании законов в сфере розничной продажи алкогольной продукции в общественном питании. Речь идет о так называемых «наливайках». Они расположенных в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях. Регионы могут получить право запрещать продажи пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, а также ограничивать время реализации алкоголя в точках общественного питания, которые находятся в жилых многоквартирных зданиях.