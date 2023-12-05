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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о «наливайках»

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки о совершенствовании законов в сфере розничной продажи алкогольной продукции в общественном питании, речь идет о работе так называемых наливаек, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом 5 декабря говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента

Как следует из документа, регионы получат право на запрет продажи пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, а также ограничение времени продажи алкоголя в точках общественного питания, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Также проектом закона запрещается называть алкогольные напитки так, чтобы вводить потребителей в заблуждение относительно их происхождения, идентичности, состава, количества, срока годности или хранения алкогольной продукции.

«Нам поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днем это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он назвал принятие законопроекта о «наливайках» в первом чтении «ответом на запрос общества». По его словам, после принятия закона власти регионов смогут регулировать данный вопрос.

«Газета.Ru» уточняет, что законопроект о запрете работы «наливаек» в жилых домах по ночам внесли в Госдуму 14 ноября.

Ночной поток: регионы не получат права регулировать время работы «наливаек»
Почему Минфин выступил против депутатского законопроекта

Ранее, 30 ноября, Минфин отказал регионам в праве регулировать время работы «наливаек». В ведомстве уточнили, что новые ограничения и запреты следует вводить только после оценки того, как количество нарушителей соотносится с добросовестными участниками рынка.

Фактически такие «наливайки» «осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка», сказано в пояснительной записке к законопроекту. Причем часть из них работает нелегально, уверены депутаты.

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