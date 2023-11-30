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Минфин отказал регионам в праве регулировать время работы «наливаек»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Региональные власти не получат право самостоятельно определять время работы общепита — Минфин высказался против этого предложения. Об этом сказано в проекте отзыва правительства на депутатский законопроект о борьбе с «наливайками» (есть у «Известий»), предложенный первым зампредом ГД Александром Жуковым.

Питейное поведение: какие города больше всего страдают от «наливаек»
Предложения о запрете размещения таких заведений в жилых домах не встречают единодушного одобрения

Минфин не случайно против такой меры, пояснили изданию в ведомстве. Сейчас продажа спиртного в общепите, который расположен в жилых домах, допускается только в объектах площадью не менее 20 кв. м. Причем власти вправе увеличивать их размер или устанавливать полный запрет на продажу алкоголя в таких кафе в многоквартирных домах.

Ведомство уверено, новые ограничения и запреты следует вводить только после оценки: как количество нарушителей соотносится с добросовестными участниками рынка. Также стоит проанализировать, какие регионы устанавливают требования к соблюдению покоя, тишины и профилактики правонарушений.

Фактически такие «наливайки» «осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка», сказано в пояснительной записке к законопроекту. Причем, часть из них работают нелегально, уверены депутаты. Так, например, в Москве из 2,2 тыс. объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на розничную продажу спиртного и оказании услуг общественного питания, указано в пояснительной записке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ночной поток: регионы не получат права регулировать время работы «наливаек»

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