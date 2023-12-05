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Разведчика ВСУ приговорили в ДНР к 23 годам колонии за убийство прохожего

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил 29-летнего разведчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Волошенюка к 23 годам колонии строгого режима за расстрел мирного жителя в Мариуполе. Об этом 5 декабря ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Волошенюк обвиняется в убийстве, совершенном организованной группой по мотивам политической или идеологической ненависти (пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории (ч. 1 ст. 356 УК РФ). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил разведчику наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Согласно данным следствия, в апреле 2022 года Волошенюк по приказу командира расстрелял случайного пожилого мужчину на улице Зеленогорской в Мариуполе, где ВСУ оборудовали боевые позиции. От полученных ранений 61-летний пенсионер погиб на месте.

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28 ноября расстрелявшим восемь мирных жителей в Мариуполе бойцам ВСУ был вынесен приговор. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по трем статьям УК РФ. Приговором суда Владимиру Емельянову назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, Ростиславу Исайкину — 25 лет, Дмитрию Терханову — 27 лет, Антону Бабичу — 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак ВСУ.

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