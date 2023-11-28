Расстрелявшим мирных жителей в Мариуполе бойцам ВСУ вынесен приговор

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстрелявшим восемь мирных жителей во время боев за Мариуполь, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по трем статьям УК РФ. Об этом 28 ноября в своем Telegram-канале сообщил Следственный Комитет (СК) России.

«Доказательства, собранные СКР, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим ВСУ Владимиру Емельянову, Ростиславу Исайкину, Дмитрию Терханову, Антону Бабичу. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ, п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, все четверо входили в состав 74-го отдельного разведывательного батальона и располагались на позициях в Мариуполе. С февраля по март 2022 года Емельянов, водитель пулеметного отделения, допрашивал троих задержанных мирных жителей, после чего застрелил их. Водитель Терханов застрелил двух гражданских, в одном из убийств принимал участие и Емельянов.

Кроме того, примерно в это же время старший механик Исайкин обнаружил недалеко от своей боевой позиции в котельном помещении мужчину. Емельянов отдал приказ убить гражданского, после чего механик бросил в помещение гранату, а после взрыва добил потерпевшего из стрелкового оружия. Помимо них расправы над гражданскими учинял старший водитель Бабич. Емельянов остановил безоружного мужчину и отдал ему приказ лечь на землю, после чего приказал Бабичу застрелить лежачего, что тот и сделал.

«Приговором суда назначено наказание: Емельянову — пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, Исайкину — 25 лет, Терханову — 27 лет, Бабичу — 25 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима», — резюмируется в сообщении.

Ранее, 16 ноября, Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил военнослужащего ВСУ к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, осужденный расстрелял жителя Мариуполя в середине марта 2022 года на Приморском бульваре. Там были оборудованы позиции ВСУ. Потерпевший умер на месте от полученных ран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак ВСУ.