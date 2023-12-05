Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии выросло до 13
Общество
МВД арестовало имущество компании Гольдмана на 830 млн рублей
Общество
Прибывшую из сектора Газа в Москву женщину госпитализировали
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 7 ноября
Общество
СК начал проверку после нападения тигра на человека в Хабаровском крае
Происшествия
Силы ПВО уничтожили еще 4 украинских БПЛА над акваторией Азовского моря
Армия
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться в плен ВС РФ
Мир
На Украине призвали не втягивать ВСУ в политические интриги страны
Армия
ВС РФ пресекли действия группы минирования ВСУ на южнодонецком направлении
Происшествия
Средства ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом
Мир
В Германии признали правоту Путина по поводу усиления России после начала СВО
Мир
ВОЗ зарегистрировала более 200 атак по медицинским объектам в секторе Газа
Армия
Танкисты РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
ВСУ потеряли до 100 военных убитыми и ранеными на южнодонецком направлении
Сюжет:

Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться в плен ВС РФ

ВСУ нанесли артудар по 25 своим бойцам, пожелавшим сдаться в плен ВС России
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа из 25 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожелавшая сдаться в плен российским солдатам, была ликвидирована силами своей же артиллерии. Об этом 5 декабря рассказал «РИА Новости» заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Купол.

«Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие (украинской армии. — Ред.), изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — сказал собеседник агентства.

Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации
Рада расширяет права военкоматов, призывники целуют «деревья свободы»

Ранее, 27 ноября, пленный военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский рассказал, что среди военных ВСУ увеличивается число тех, кто отказывается принимать участие в конфликте. В украинских Вооруженных силах имеется острый недостаток подготовленных военных, в результате чего насчитывается большое число потерь, добавил он.

До этого, 21 ноября, глава Минобороны России заявил, что ВСУ только за три недели ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники. Украинские военные, осознавая бессмысленность попыток прорыва обороны ВС РФ, массово сдаются в плен, отметил Шойгу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023