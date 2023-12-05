Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться в плен ВС РФ
Группа из 25 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожелавшая сдаться в плен российским солдатам, была ликвидирована силами своей же артиллерии. Об этом 5 декабря рассказал «РИА Новости» заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Купол.
«Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие (украинской армии. — Ред.), изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — сказал собеседник агентства.
Ранее, 27 ноября, пленный военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский рассказал, что среди военных ВСУ увеличивается число тех, кто отказывается принимать участие в конфликте. В украинских Вооруженных силах имеется острый недостаток подготовленных военных, в результате чего насчитывается большое число потерь, добавил он.
До этого, 21 ноября, глава Минобороны России заявил, что ВСУ только за три недели ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники. Украинские военные, осознавая бессмысленность попыток прорыва обороны ВС РФ, массово сдаются в плен, отметил Шойгу.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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