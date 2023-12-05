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DC: пресс-секретарь Белого дома завершила брифинг после вопроса о Байдене

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила брифинг после того, как ее спросили о том, получал ли президент США Джо Байден деньги от фирмы Owasco PC, принадлежащей его сыну Хантеру. На это указало издание The Daily Caller в понедельник, 4 декабря.

«Я должна прояснить вам: я не видела этого отчета, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса юрисконсульта Белого дома по этому конкретному вопросу», — ответила она на соотвествующий вопрос корреспондента Real Clear Politics Фила Вегманна.

После этого Жан-Пьер завершила пресс-брифинг и покинула трибуну выступления.

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До этого, 4 декабря, комитет по надзору палаты представителей опубликовал банковские отчеты, согласно которым Хантер Байден использовал компьютер Owasco для получения платежей из КНР и отправки своему отцу прямых ежемесячных выплат. По данным ведомства, платежи, которые сын отправлял президенту США, были не с его личного счета, а со «счета его корпорации, которая получала платежи из Китая и других теневых уголков мира». Уточнялось, что выплаты имели место в сентябре 2018 года.

В конце октября глава надзорного комитета палаты представителей США (нижняя палата конгресса) Джеймс Комер заявил об обнаружении доказательств получения Байденом чека на $200 тыс. от его брата Джеймса. Он отметил, что родственник президента страны 1 октября 2018 года получил деньги от американской медицинской компании Americore в размере $600 тыс. В этот же день был выписан чек на $200 тыс. Как утверждал Комер, компания рассчитывала, что Байден поможет привлечь инвестиции с Ближнего Востока.

Ранее, в конце сентября, сообщалось, что сын Байдена Хантер получил $260 тыс. от инвестора из Китая на адрес своего отца. Тогда Комер заявил, что американский лидер знал о подобных финансовых операциях сына.

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