Лавров призвал к созданию Каспийского совета

Продвинуть сотрудничество на Каспии, которое уже достигло высокого уровня, могло бы создание Каспийского совета. Об этом 5 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы сегодня с уверенностью можем утверждать, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, однако требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия, по укреплению его международно-правовых основ», — сказал он в ходе встречи с коллегами из прикаспийских государств — Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Глава дипведомства указал, что эффективность работы в этом направлении могло бы повысить создание Каспийского совета, который послужил бы форумом сотрудничества, диалогом без каких-либо бюрократических схем.

Встреча на полях совета министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств в Москве как раз посвящена этим задачам, добавил Лавров.

Ранее в этот день Лавров также провел двустороннюю встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. На ней глава МИДа подчеркнул, что региональная платформа «3+3», предусматривающая участие России, Турции, Ирана, Армении, Азербайджана и Грузии, становится всё более перспективной.