Лавров назвал перспективным формат платформы «3+3»

Региональная платформа «3+3» становится всё более перспективной. Об этом 5 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Уже обретает «плоть» инициатива «3+3» [президента Азербайджана] Ильхама Гейдаровича Алиева о формировании так называемой региональной платформы «3+3» — три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат», — сказал он.

Формат «3+3» предусматривает участие России, Турции, Ирана, Армении, Азербайджана и Грузии.

В октябре Лавров также встретился с Байрамовым в рамках платформы «3+3». Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Они также сверили подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы «3+3.