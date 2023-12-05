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Экс-владельцу банка «Югра» запросили более девяти лет колонии

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Прокуратура запросила девять лет и 10 месяцев колонии для бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина по делу о хищении более 23 млрд рублей. Об этом 5 декабря сообщил представитель обвинения в Замоскворецком суде Москвы в ходе заседания.

Также для сообщников Хотина директора филиала банка в Москве Нины Черновой прокурор попросил девять лет колонии, для председателя правления банка Дмитрия Шиляева — девять лет и три месяца, а для президента организации Алексея Нефедова — 9,5 года колонии.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год Хотин вместе с Дмитрием Шиляевым, Алексеем Нефедовым и Ниной Черновой похитили более 23 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов трем подконтрольным Хотину компаниям. При этом все фигуранты дела отрицают свою причастность к преступлениям. Отмечается, что в 2014 году Хотин назначил участников созданной им организованной группы на руководящие должности в банке «Югра».

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10 мая Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 192 млрд рублей с Хотина. Суд также вынес решение об обращении в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний АО «Русь-Ойл».

Затем, 26 июня, арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ряда экс-руководителей банка и Хотина $115 млн убытков в пользу кредитной организации. Основанием для такого решения стала выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам.

В 2017-м Центробанк отозвал у «Югры» лицензию на осуществление банковских операций из-за выявления в деятельности кредитной организации операций с признаками вывода активов и качественных залогов, а также предоставления недостоверных отчетных данных. Спустя год кредитная организация была признана банкротом.

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