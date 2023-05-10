В Москве суд взыскал 192 млрд рублей с экс-владельца банка «Югра»

Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 192 млрд рублей с экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Московского городского суда 10 мая.

«Решением по иску прокуратуры с Хотина, как бенефициара АО «Русь-Ойл», взыскан в пользу Российской Федерации причиненный вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей, с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний АО «Русь-Ойл», — говорится в сообщении.

Решение было принято по ходатайству Генпрокуратуры.

Также подсудимым вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения»).

Хотин, а также председатель правления банка Дмитрий Шиляев, президент Алексей Нефедов и директор филиала банка в Москве Нина Чернова обвиняются в хищении денежных средств путем выдачи заведомо невозвратных кредитов трем подконтрольным Хотину компаниям в период с 2014 по 2017 год. Все фигуранты отрицают свою причастность к преступлениям.

Летом 2017 года Центробанк отозвал у банка «Югра» лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражным судом столицы кредитная организация была признана банкротом. Хотина задержали в апреле 2019 года.