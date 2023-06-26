Суд в Москве постановил взыскать с экс-владельца банка «Югра» $115 млн убытков

Арбитражный суд Москвы 26 июня принял решение взыскать с ряда экс-руководителей и бывшего владельца ПАО «Банк «Югра» Алексея Хотина $115 млн убытков в пользу кредитной организации. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Основанием для решения послужила выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам. По оценке АСВ, совокупная сумма ущерба, причиненного банку, составила более 152 млрд рублей.

В хищении средств обвинили Хотина, а также председателя правления кредитной организации Дмитрия Шиляева, президента Алексея Нефедова и директора филиала банка в Москве Нину Чернову.

По данным следствия, в 2014 году Хотин создал и возглавил организованную группу, участников которой назначил на руководящие должности в банке «Югра». В период с 2014 по 2017 год они похитили деньги кредитной организации в размере 23,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Все фигуранты свою вину отрицают.

В 2017-м Центробанк отозвал у «Югры» лицензию на осуществление банковских операций из-за выявления в деятельности кредитной организации операций с признаками вывода активов и качественных залогов, а также предоставления недостоверных отчетных данных. Спустя год кредитная организация была признана банкротом.