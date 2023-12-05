Путин назначил Тарабрина послом РФ в Нидерландах и постпредом в ОЗХО
Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Тарабрина чрезвычайным и полномочным послом в Нидерландах и постпредом России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Это следует из указа главы государства, опубликованного 5 декабря на официальном интернет-портале правовых актов.
В документе уточняется, что Тарабрин назначен постпредом РФ при ОЗХО по совместительству.
«Назначить Тарабрина Владимира Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Нидерландов и постоянным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Королевство Нидерландов, по совместительству», — говорится в указе.
От этих должностей другим указом президента РФ освобожден Александр Шульгин.
Ранее Тарабрин возглавлял департамент по вопросам новых вызовов и угроз МИД России, а с 2017 по 2019 год работал директором департамента «Ситуационно-кризисный центр МИД РФ».
Шульгин родился в 1951 году, в 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений. В системе МИДа начал работать в том же году.
С 2015 года был назначен послом РФ в Королевстве Нидерландов и постпредом России при ОЗХО в Гааге.