Реклама
Прямой эфир
Общество
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СК «Сбербанк страхование жизни»
Общество
Глав регионов наградили за вклад в создание уникальной экспозиции выставки «Россия»
Политика
Песков отметил продолжение участия России в работе G20
Мир
СМИ сообщили о готовящемся визите Раиси в Москву 7 декабря
Экономика
ВТБ сообщил о рекордном росте спроса на рублевые депозиты в ноябре
Мир
Лавров назвал перспективным формат платформы «3+3»
Происшествия
Авария на насосной станции оставила без воды 230 тыс. абонентов в ЛНР
Мир
В МО Финляндии заявили о планах начать производство боеприпасов для Украины
Мир
Глава РФПИ назвал перспективным сотрудничество РФ и ОАЭ в климатической сфере
Мир
Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии выросло до 13
Общество
МВД арестовало имущество компании Гольдмана на 830 млн рублей
Общество
Прибывшую из сектора Газа в Москву женщину госпитализировали
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 7 ноября
Общество
СК начал проверку после нападения тигра на человека в Хабаровском крае
Сюжет:

Путин назначил Тарабрина послом РФ в Нидерландах и постпредом в ОЗХО

0
Фото: РИА Новости/Сергей Отрошко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Тарабрина чрезвычайным и полномочным послом в Нидерландах и постпредом России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Это следует из указа главы государства, опубликованного 5 декабря на официальном интернет-портале правовых актов.

В документе уточняется, что Тарабрин назначен постпредом РФ при ОЗХО по совместительству.

«Назначить Тарабрина Владимира Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Нидерландов и постоянным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Королевство Нидерландов, по совместительству», — говорится в указе.

От этих должностей другим указом президента РФ освобожден Александр Шульгин.

Ранее Тарабрин возглавлял департамент по вопросам новых вызовов и угроз МИД России, а с 2017 по 2019 год работал директором департамента «Ситуационно-кризисный центр МИД РФ».

Шульгин родился в 1951 году, в 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений. В системе МИДа начал работать в том же году.

С 2015 года был назначен послом РФ в Королевстве Нидерландов и постпредом России при ОЗХО в Гааге.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023