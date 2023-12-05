Младшая сестра Фиделя Кастро скончалась в Майами в возрасте 90 лет
Хуана де ла Каридад Кастро Рус, младшая сестра руководителей Кубы Фиделя и Рауля Кастро, которая много лет прожила в Майами, скончалась в возрасте 90 лет. Об этом 5 декабря на странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила ее представитель Мария Антониетта Коллинс.
«Сегодня в возрасте 90 лет <...> ушла Хуанита Кастро, исключительная женщина, неутомимый борец за дело своей Кубы, которую я так люблю», — написала она.
Раскол в семье Кастро произошел в 1963 году, тогда пятая из семерых детей уехала с Кубы. Сначала она уехала в Мексику, а потом перебралась в США, где открыла аптеку.
По словам женщины, она несколько лет сотрудничала с ЦРУ. В 1970 году отношения со спецслужбой прекратились, когда она отказалась смягчить антикоммунистическую риторику своей радиопрограммы, уточняет «Газета.Ru».
Фидель Кастро — кубинский революционер, коммунист и политический деятель. Он руководил Кубой с 1959 по 2008 год. Умер Кастро в 2016 году в возрасте 90 лет.
Рауль Кастро — вторая ключевая фигура для острова Свободы после его старшего брата Фиделя. Борьбу против диктатуры проамериканского Фульхенсио Батисты они начали вместе, благодаря чему в 1959 году революционеры добились смены режима и победы коммунистов.