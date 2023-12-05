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МВД арестовало имущество компании Гольдмана на 830 млн рублей

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Фото: sobranie.info
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МВД наложило арест на имущество компании «Гольдман Групп», принадлежащей экс-депутату законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, стоимостью порядка 830 млн рублей. Об этом 5 декабря сообщил начальник главка МВД России по региону Александр Речицкий в время пресс-конференции.

Кроме того, правоохранители арестовали личное имущество Гольдмана.

«Наложен арест на 383 объекта стоимостью около 830 млн рублей, принадлежащих «Голдман Групп». Арестовано в том числе и личное имущество Романа Гольдмана — шесть объектов общей стоимостью 3,5 млн рублей», — приводятся его слова в Telegram-канале надзорного ведомства.

МВД также готовит арест на 136 транспортных средств и специальной техники общей стоимостью более 210 млн рублей.

В ходе пресс-конференции Речицкий проинформировал, что Гольдман находится за границей. Установлено, что 30 октября он вылетел из Красноярска в Москву, затем он покинул столицу, вылетев Минск, а после в Стамбул и на Мальдивы, откуда вернулся в Стамбул. Его семья покинула Россию раньше.

В связи с этим готовится постановление об объявлении бизнесмена в международный розыск. Ходатайство об аресте экс-депутата направлено в суд.

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О возбуждении уголовного дела в отношении Гольдмана стало известно 24 ноября. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Предварительная сумма ущерба — более 1 млрд рублей. Тогда же силовики провели обыски в офисах холдинга Goldman Group и в частном жилом доме Гольдмана.

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