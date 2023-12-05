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Следствие запросило арест фигурантов дела об убийстве подростка в Иркутске

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Фото: t.me/sledcom38
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Следствие просит арестовать несовершеннолетнего подозреваемого в убийстве подростка на остановке в Иркутске, а также еще пятерых фигурантов, обвиняемых в хулиганстве. Об этом сообщается 5 декабря в Telegram-канале судов Иркутской области.

«Орган предварительного расследования в отношении всех шестерых обвиняемых ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Материалы дела уже поступили в Октябрьский районный суд Иркутска. Уточняется, что подозреваемые в возрасте от 15 лет до 21 года.

Убийство произошло 2 декабря на автобусной остановке. Как установило следствие, шесть человек вышли из сауны и направились к ней. Там они подошли к компании из пяти подростков, которым после малозначительного словесного конфликта начали наносить телесные повреждения.

В результате 15-летнему подростку нанесли не менее четырех ножевых ранений, от которых он скончался на месте. Инициаторы конфликта скрылись, однако вскоре были задержаны.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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