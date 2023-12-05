Морскую пехоту усилят штурмовыми подразделениями и артиллерией
В новых формируемых дивизиях морской пехоты появятся десантно-штурмовой батальон, а в каждом батальоне –– десантно-штурмовая рота. Кроме того, артиллерийские подразделения «черных беретов» вооружат реактивными системами залпового огни «Торнадо-Г» и самоходными артиллерийскими орудиями «Мальва». Об этом рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.
По словам собеседников, организационно-штатная структура вновь формируемых дивизий «черных беретов» уже разработана. Новые соединения морской пехоты должны стать многофункциональными –– выполнять различные задачи, в том числе миротворческие и гуманитарные.
Особое внимание будет уделено штурмовым действиям. Бойцов десантно-штурмовых рот обучат десантированию с помощью парашютов, а также высадке с вертолетов.
Три батальона «черных беретов» сведут в полк. Причем количество полков в дивизии будет различаться –– в зависимости от места ее дислокации.
«Бойцы десантно-штурмовых роты и батальонов будут первыми вступать в бой и проламывать оборону противника. Это солдаты и офицеры специально обученные штурмовым действиям. Причем они хорошо умеют это делать. В начала СВО выяснилось, что штурмовики есть только в морской пехоте», –– рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.
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На входной волне: морскую пехоту усилят штурмовиками и артиллерией