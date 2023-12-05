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Морскую пехоту усилят штурмовыми подразделениями и артиллерией

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Фото: РИА Новости
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В новых формируемых дивизиях морской пехоты появятся десантно-штурмовой батальон, а в каждом батальоне –– десантно-штурмовая рота. Кроме того, артиллерийские подразделения «черных беретов» вооружат реактивными системами залпового огни «Торнадо-Г» и самоходными артиллерийскими орудиями «Мальва». Об этом рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Речной дозор: морская пехота получит дивизионы штурмовых катеров
Новые подразделения значительно повысят боевые возможности «черных беретов», полагают эксперты

По словам собеседников, организационно-штатная структура вновь формируемых дивизий «черных беретов» уже разработана. Новые соединения морской пехоты должны стать многофункциональными –– выполнять различные задачи, в том числе миротворческие и гуманитарные.

Особое внимание будет уделено штурмовым действиям. Бойцов десантно-штурмовых рот обучат десантированию с помощью парашютов, а также высадке с вертолетов.

Три батальона «черных беретов» сведут в полк. Причем количество полков в дивизии будет различаться –– в зависимости от места ее дислокации.

«Бойцы десантно-штурмовых роты и батальонов будут первыми вступать в бой и проламывать оборону противника. Это солдаты и офицеры специально обученные штурмовым действиям. Причем они хорошо умеют это делать. В начала СВО выяснилось, что штурмовики есть только в морской пехоте», –– рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На входной волне: морскую пехоту усилят штурмовиками и артиллерией

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