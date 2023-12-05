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Провайдер Globalstar окончательно ушел из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Globalstar –– одна из четырех глобальных систем спутниковой телефонии — окончательно ушла из России, узнали «Известия». Компания «Глобалстар — 11в космические телекоммуникации» («ГлобалТел»), продававшая в РФ услуги и оборудование американского спутникового оператора, ликвидировала юридическое лицо, ее лицензии на оказание услуг связи также больше недействительны, уточнил источник, близкий к одному из профильных ведомств.

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При этом в конце декабря частоты для работы в РФ спутниковых телефонов Globalstar могут быть отозваны и возвращены государству, следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия». Комиссия планирует аннулировать разрешения на использование нескольких частотных диапазонов, выданных «ГлобалТелу» в 1999–2020 годах.

Источник на рынке спутниковой связи утверждает, что на пике развития российского бизнеса у Globalstar в нашей стране было около 40 тыс. абонентов. Но на момент его свертывания количество российских пользователей услуг Globalstar не превышало 10 тыс. человек, отметил партнер Comnews Research Леонид Коник.

Основные пользователи спутниковых телефонов в России — люди, работающие в удаленных районах, где зачастую нет никакой инфраструктуры, в том числе и телекоммуникационной, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Для них отсутствие связи, зачастую, экстренной, — проблема, сказал он. Но в России пока работают другие операторы спутниковой телефонии. В частности, Thuraya и Iridium, поэтому альтернативы, в принципе, есть, хотя поменять спутниковый телефон сложнее, чем сотовый, просто так SIM-карту одного оператора вместо другой в него не переставишь, объясняет эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сеанс связан: власти отзовут частоты у российской «дочки» Globalstar

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