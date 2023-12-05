Сеанс связан: власти отзовут частоты у российской «дочки» Globalstar
В конце декабря государство может отозвать у российской «дочки» мирового провайдера спутниковой телефонии Globalstar выделенные под нее частоты, узнали «Известия». Американская компания окончательно ушла из РФ, продававшее ее услуги юрлицо ликвидировано. Пока заменить ее может сеть Iridium, а через несколько лет появятся отечественные альтернативы, говорят эксперты. Ранее из-за прекращения работы Globalstar без связи остались по меньшей мере 10 тыс. абонентов на Крайнем Севере и в других удаленных районах, где зачастую отсутствуют какие-либо телеком-сервисы, оценивали эксперты.
Уход космического масштаба
Globalstar — одна из четырех глобальных систем спутниковой телефонии — окончательно ушла из России, узнали «Известия». Компания «Глобалстар – Космические телекоммуникации» («ГлобалТел»), продававшая в РФ услуги и оборудование американского спутникового оператора, ликвидировала юридическое лицо, ее лицензии на оказание услуг связи также больше недействительны, уточнил источник, близкий к одному из профильных ведомств.
При этом в конце декабря частоты для работы в РФ спутниковых телефонов Globalstar могут быть отозваны и возвращены государству, следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия». Комиссия планирует аннулировать разрешения на использование нескольких частотных диапазонов, выданных «ГлобалТелу» в 1999–2020 годах.
АО «Глобалстар – Космические телекоммуникации» прекратило свое существование, подтвердили в «Ростелекоме», которому принадлежало бывшее СП с американской Globalstar. От дальнейших комментариев в организации отказались. «Известия» направили запросы в американскую компанию и Минцифры.
«ГлобалТел» передавала трафик на спутники Globalstar через три российские наземные станции сопряжения (в городе Павловском Посаде под Москвой, а также в Новосибирске и Хабаровске), что позволяло компании выполнять требования системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Но в марте 2022 года, после начала СВО, Globalstar отключила эти три станции сопряжения, и услуги компании стали в России недоступны, напомнил партнер Comnews Research Леонид Коник.
— Теперь в России не получится использовать даже телефон Globalstar, купленный, например, в ОАЭ, хотя эта система связи глобальна и по идее охватывает весь земной шар, — рассказал один из участников рынка спутниковой связи.
Северный вывоз
Основные пользователи спутниковых телефонов в России — люди, работающие в удаленных районах, где зачастую нет никакой инфраструктуры, в том числе и телекоммуникационной, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Для них отсутствие связи, зачастую экстренной, — проблема, сказал он. Но в России пока работают другие операторы спутниковой телефонии. В частности, Thuraya и Iridium, поэтому альтернативы в принципе есть, хотя поменять спутниковый телефон сложнее, чем сотовый, просто так SIM-карту одного оператора вместо другой в него не переставишь, объясняет эксперт.
— До конца этого десятилетия в России могут появиться собственные аналогичные системы спутниковой связи, сейчас бизнес и государство активно обсуждают сразу несколько проектов. Если всё хорошо сложится, они будут более функциональными за счет поддержки быстрого мобильного интернета: доступ через существующие «телефонные» спутники небыстр, — рассказывает Эльдар Муртазин.
Источник на рынке спутниковой связи утверждает, что на пике развития российского бизнеса у Globalstar в нашей стране было около 40 тыс. абонентов. Но на момент его свертывания количество российских пользователей услуг Globalstar не превышало 10 тыс. человек, отметил Леонид Коник. По его словам, выручка «ГлобалТел» в 2022 году составила 20,1 млн рублей, тогда как в 2021–2020 годах этот показатель достигал, соответственно, 116,7 млн и 132,4 млн рублей. Стоимость одной минуты голосовой связи в сети «ГлобалТел» составляла 55 рублей.
— Технически у пользователей, лишившихся связи Globalstar, есть возможность перейти на другую сеть мобильной спутниковой связи — Iridium. Несмотря на то что ее оператор Iridium Communications Inc. тоже американская компания, он продолжает оказание услуг в России через дочернее ООО «Иридиум Коммьюникешенс». В этой организации Iridium является владельцем 59% уставного капитала, а оставшиеся доли распределены между российскими ООО «Гейзер-Телеком» и ФГУП «Морсвязьспутник». Преимущество Iridium перед Globalstar — полное покрытие земного шара (включая полюса), а недостаток — более высокая стоимость (от 90 до 150 рублей за минуту разговора), — отметил Леонид Коник. Отечественной сети голосовой спутниковой связи в России так и не появилось, поэтому пока пользователям Iridium остается уповать на сохранение работоспособности этой сети в РФ, добавил эксперт.
Что касается Globalstar, то, скорее всего, она ушла с российского рынка навсегда: едва ли кто-то снова захочет в будущем инвестировать в восстановление ее работоспособности в РФ, полагает Леонид Коник. Тем более Globalstar морально устарела: абоненты хотят получать не голосовую связь, а быстрый спутниковый интернет (позволяющий, в частности, совершать звонки через интернет, например с помощью мессенджеров), указывает он.
Проблемы из-за ухода Globalstar поможет преодолеть развертывание российских спутниковых группировок, которые должны охватывать всю Землю, они будут заточены для быстрого доступа в мобильный интернет, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Создание таких систем предусматривает стратегия развития отечественной отрасли связи до 2035 года, напоминает он. Частично облегчить ситуацию может развитие сотовой связи, которая постепенно появляется там, где раньше не было никакой, но для районов Крайнего Севера спутник по-прежнему в приоритете, заключил эксперт.
В перспективе частоты Globalstar могут пригодиться другим операторам, в частности, мобильной связи, не исключает акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев. В мире начинают развиваться технологии D2D, позволяющие подключаться к спутниковой связи пользователям смартфонов — в будущем ими могут заинтересоваться и российские сотовые операторы, не исключает он. О создании такой гибридной сотово-спутниковой сети связи, охватывающей всю страну, в том числе Заполярье, упоминаетсяв стратегии. Ранее участники рынка оценивали реализацию подобного проекта примерно в $10 млрд.