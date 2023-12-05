Сеанс связан: власти отзовут частоты у российской «дочки» Globalstar

В конце декабря государство может отозвать у российской «дочки» мирового провайдера спутниковой телефонии Globalstar выделенные под нее частоты , узнали «Известия». Американская компания окончательно ушла из РФ , продававшее ее услуги юрлицо ликвидировано. Пока заменить ее может сеть Iridium, а через несколько лет появятся отечественные альтернативы, говорят эксперты. Ранее из-за прекращения работы Globalstar без связи остались по меньшей мере 10 тыс. абонентов на Крайнем Севере и в других удаленных районах, где зачастую отсутствуют какие-либо телеком-сервисы , оценивали эксперты.

Уход космического масштаба

Globalstar — одна из четырех глобальных систем спутниковой телефонии — окончательно ушла из России, узнали «Известия». Компания «Глобалстар – Космические телекоммуникации» («ГлобалТел»), продававшая в РФ услуги и оборудование американского спутникового оператора, ликвидировала юридическое лицо, ее лицензии на оказание услуг связи также больше недействительны , уточнил источник, близкий к одному из профильных ведомств.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

При этом в конце декабря частоты для работы в РФ спутниковых телефонов Globalstar могут быть отозваны и возвращены государству , следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия». Комиссия планирует аннулировать разрешения на использование нескольких частотных диапазонов, выданных «ГлобалТелу» в 1999–2020 годах .

АО «Глобалстар – Космические телекоммуникации» прекратило свое существование, подтвердили в «Ростелекоме», которому принадлежало бывшее СП с американской Globalstar. От дальнейших комментариев в организации отказались. «Известия» направили запросы в американскую компанию и Минцифры.

Справка «Известий» История Globalstar в России стартовала почти одновременно с мировой: американская компания начала полномасштабное предоставление услуг в коммерческом режиме в феврале 2000 года, а ее российская «дочка» «ГлобалТел» — в ноябре того же года. «Глобалстар – Космические телекоммуникации» («ГлобалТел») была зарегистрирована в Москве еще в сентябре 1996 года, а ее учредителями выступили «Ростелеком» (51% акций) и GlobalStar L.P. (49%). Однако уже в феврале 2002-го GlobalStar L.P. подала ходатайство в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. В ходе реструктуризации активов обанкротившейся компании она стала называться Globalstar Inc. «Ростелеком» тогда получил 49% акций СП, доведя спустя несколько лет долю в нем до 100%.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

«ГлобалТел» передавала трафик на спутники Globalstar через три российские наземные станции сопряжения (в городе Павловском Посаде под Москвой, а также в Новосибирске и Хабаровске ), что позволяло компании выполнять требования системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Но в марте 2022 года, после начала СВО, Globalstar отключила эти три станции сопряжения, и услуги компании стали в России недоступны , напомнил партнер Comnews Research Леонид Коник.

— Теперь в России не получится использовать даже телефон Globalstar, купленный, например, в ОАЭ, хотя эта система связи глобальна и по идее охватывает весь земной шар , — рассказал один из участников рынка спутниковой связи.

Северный вывоз

Основные пользователи спутниковых телефонов в России — люди, работающие в удаленных районах, где зачастую нет никакой инфраструктуры, в том числе и телекоммуникационной , отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Для них отсутствие связи, зачастую экстренной, — проблема, сказал он. Но в России пока работают другие операторы спутниковой телефонии. В частности, Thuraya и Iridium, поэтому альтернативы в принципе есть , хотя поменять спутниковый телефон сложнее, чем сотовый, просто так SIM-карту одного оператора вместо другой в него не переставишь, объясняет эксперт.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— До конца этого десятилетия в России могут появиться собственные аналогичные системы спутниковой связи, сейчас бизнес и государство активно обсуждают сразу несколько проектов . Если всё хорошо сложится, они будут более функциональными за счет поддержки быстрого мобильного интернета: доступ через существующие «телефонные» спутники небыстр, — рассказывает Эльдар Муртазин.

Источник на рынке спутниковой связи утверждает, что на пике развития российского бизнеса у Globalstar в нашей стране было около 40 тыс. абонентов. Но на момент его свертывания количество российских пользователей услуг Globalstar не превышало 10 тыс. человек , отметил Леонид Коник. По его словам, выручка «ГлобалТел» в 2022 году составила 20,1 млн рублей, тогда как в 2021–2020 годах этот показатель достигал, соответственно, 116,7 млн и 132,4 млн рублей . Стоимость одной минуты голосовой связи в сети «ГлобалТел» составляла 55 рублей .

— Технически у пользователей, лишившихся связи Globalstar, есть возможность перейти на другую сеть мобильной спутниковой связи — Iridium . Несмотря на то что ее оператор Iridium Communications Inc. тоже американская компания, он продолжает оказание услуг в России через дочернее ООО «Иридиум Коммьюникешенс». В этой организации Iridium является владельцем 59% уставного капитала, а оставшиеся доли распределены между российскими ООО «Гейзер-Телеком» и ФГУП «Морсвязьспутник» . Преимущество Iridium перед Globalstar — полное покрытие земного шара (включая полюса), а недостаток — более высокая стоимость (от 90 до 150 рублей за минуту разговора), — отметил Леонид Коник. Отечественной сети голосовой спутниковой связи в России так и не появилось, поэтому пока пользователям Iridium остается уповать на сохранение работоспособности этой сети в РФ , добавил эксперт.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Что касается Globalstar, то, скорее всего, она ушла с российского рынка навсегда: едва ли кто-то снова захочет в будущем инвестировать в восстановление ее работоспособности в РФ , полагает Леонид Коник. Тем более Globalstar морально устарела: абоненты хотят получать не голосовую связь, а быстрый спутниковый интернет (позволяющий, в частности, совершать звонки через интернет, например с помощью мессенджеров), указывает он.

Проблемы из-за ухода Globalstar поможет преодолеть развертывание российских спутниковых группировок, которые должны охватывать всю Землю, они будут заточены для быстрого доступа в мобильный интернет, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Создание таких систем предусматривает стратегия развития отечественной отрасли связи до 2035 года , напоминает он. Частично облегчить ситуацию может развитие сотовой связи, которая постепенно появляется там, где раньше не было никакой, но для районов Крайнего Севера спутник по-прежнему в приоритете , заключил эксперт.