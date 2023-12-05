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Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств

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Фото: Global Look Press/Jonas Walzberg
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Новую методику для диагностики состояний депрессии представила команда Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета Минздрава России.

Всё в голове: российские ученые выявили депрессию с помощью МРТ
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Это онлайн-калькулятор, который дает возможность специалистам в течение 3–5 минут произвести обследование пациента. В случае выявления опасных состояний, результаты такой экспресс-диагностики смогут служить отправной точкой для обсуждения проблемы со специалистом.

«Калькулятор –– это своего рода ассистент. Он предлагает структурированный подход для оценки психического состояния человека. В основе приложения 11 вопросов, которые позволяют выявить признаки депрессивных состояний. Также программа учитывает, как долго сохраняются симптомы. На основе полученных данных приложение определяет наличие признаков заболевания», –– пояснила «Известиям» директор МНОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Дарья Смирнова.

По словам специалиста, в мире статистика случаев смертности, связанных с депрессией, постоянно увеличивается. Ученые предполагают, что в следующем десятилетии это заболевание выйдет на первые позиции по количеству спровоцированных им летальных исходов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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