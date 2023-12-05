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Названы регионы России с наибольшей зарплатой

Самую большую зарплату получают на Чукотке, в ЯНАО и Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Больше всего зарабатывают за месяц на Чукотке –– 141 тыс. рублей, в ЯНАО –– 140 тыс., в Москве –– 122 тыс. и на Камчатке –– 121,5 тыс. рублей. Практически у тех же регионов самые высокие расходы: Чукотка — 35,2 тыс. рублей, Камчатка –– 32,6 тыс. и Москва –– 30,3 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) по итогам III квартала 2023 года на основе данных Росстата. Документ имеется в распоряжении «Известий».

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Как отметили в ФоРГО, среднемесячная заработная плата в целом по России на 1 сентября по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 16% –– с 59,9 до 69,4 тыс. рублей. При этом средняя стоимость жизни за тот же период увеличилась на 6,3% –– с 19,9 до 21,1 тыс. рублей.

«По сравнению с итогами второго квартала наиболее заметные изменения (свыше пяти позиций) в лучшую сторону продемонстрировала Белгородская область, которая поднялась с 30 на 22 место. Москва и Санкт-Петербург по-прежнему в первой десятке лидеров. При этом Москва переместилась с восьмого места на шестое, а Санкт-Петербург — с девятого на восьмое. Интересно, что как Московская (15 место), так и Ленинградская (18 место) области остались по сравнению со II кварталом на прежних позициях», –– сказал «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин.

При этом он сообщил, что в III квартале наблюдается некоторое снижение индекса социального благополучия прежде всего у лидеров.

«По итогам II квартала максимальное значение индекса было 7,5 (ЯНАО), минимальное –– 1,86. В первую очередь на это повлиял уровень средних зарплат, их всплеск в первую очередь в ресурсодобывающих регионах», –– пояснил Константин Костин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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