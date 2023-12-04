Что показали Путину в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Главное

В понедельник, 4 декабря, президент России Владимир Путин посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Глава государства вручил премию «Волонтер года», прочитал желания детей на шарах «Елки желаний» и осмотрел макет бункера, из которого наблюдали за испытаниями первой в СССР атомной бомбы. Подробнее читайте в материале «Известий».

Путин на выставке «Россия» на ВДНХ

Президент посетил выставку «Россия» днем в понедельник. Его встретили волонтеры, экскурсоводы и директор выставки Наталья Виртуозова. Она сообщила главе государства, что за месяц экспозицию посетило более 2 млн человек. По ее словам, выставка занимает около 90 тыс. кв. м, на ней впервые в истории представлены все 89 регионов страны.

Во время экскурсии Путин пообщался с детьми. Так, один мальчик рассказал главе государства о своем экологическом проекте — он построил скворечник и убрал мусор на «Тропе здоровья» в Ставрополе. Кроме того, российский лидер вместе с ребятами оставил послание на стене павильона, он написал «Исполнения желаний, планов».

Путин на «Елке желаний»

Президент также принял участие в акции «Елка желаний», в рамках которой детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, помогают осуществить заветную мечту. Глава государства традиционно берет на себя исполнение некоторых желаний.

С елки Путин снял три открытки. Первая — от 13-летней девочки из Санкт-Петербурга, которая хочет попробовать себя в роли ведущей новостей. Вторая — от мальчика, мечтающего увидеть озеро Байкал. Третья — от юного жителя Костромской области, который мечтает побывать в Эрмитаже.

Среди желаний, которые вместе с президентом вытянули волонтеры, послания от девочки из Курской области, которая хочет увидеть китов на севере, мальчика из Нижегородской области, чья мечта — увидеть действующий вулкан, и подростка из Ярославской области, который мечтает поучаствовать в тренировке российской сборной по хоккею.

Путин осмотрел макет бункера для испытаний атомной бомбы

Во время посещения выставки Путин осмотрел часть экспозиции, посвященной атомной отрасли России. Президенту показали макет бункера, из которого советские ученые наблюдали за испытаниями первой в стране атомной бомбы.

Главный редактор телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин рассказал главе государства о том, как проходили испытания. По его словам, исследователи работали на пределе возможностей в течение четырех лет, чтобы добиться успеха. Взрыв был настолько сильным, что на расстоянии в 10 км от эпицентра чувствовалось, как дрожит земля. Реконструкцию испытаний Путин посмотрел через узкое окно в стене модели.

Президенту также рассказали об истории изучения атома в России и продемонстрировали модель первой атомной бомбы в СССР.

Путин на вручении премии «Волонтер года»

В рамках форума «Мы вместе» состоялась церемония вручения премии «Волонтер года», в которой принял участие президент. Он вручил награду Наталье Аминевой и членам ее семьи.

Вместе с родственниками Аминева изготавливает сети, окопные свечи и вязаные носки для участников специальной военной операции. В 2017 году она также основала волонтерский отряд «Юннаты из «Ростка», участники которого занимаются экологическим просвещением. Всего в группе состоят 40 человек.

Кроме того, Путин выразил благодарность волонтерам, которые помогают российским бойцам, участвующим в спецоперации, и их семьям. По его словам, в России действует более 100 тыс. добровольческих организаций. Глава государства отметил, что чувство сопричастности и стремление помочь нуждающимся были частью в традиций и культуры народов РФ на протяжении всей истории страны. Российский лидер также указал, что волонтеры трудятся практически во всех сферах жизни: образовании, здравоохранении, экологии и других.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ

Международная выставка-форум «Россия» демонстрирует достижения всех субъектов страны. Она открылась 4 ноября, в День народного единства, и будет работать до 12 апреля 2024 года. Ее участниками стали представители 89 российских регионов, а также органы исполнительной власти, компании, корпорации и общественные организации. Всего на ВДНХ представлена 131 экспозиция, посетить их можно бесплатно.