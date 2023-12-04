Эксперт спрогнозировал рост стоимости золота в 2024 году

Следующий год должен сложиться благоприятно для золота, рассказал «Известиям» 4 декабря директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. По его мнению, цена на драгметалл продолжит расти в 2024-м.

«В условиях высокого спроса на золото со стороны мировых центробанков, возможной рецессии в мировой экономике и периодически вспыхивающих геополитических конфликтов, 2024 год должен сложиться благоприятно для драгоценного металла, став очередным годом роста», — отметил эксперт.

Комментируя увеличение стоимости золота на этой неделе, он напомнил, что этот драгметалл относится к защитной части инвестиционного портфеля. Он подчеркнул, что это квазидолларовый актив, то есть привлекательный, когда в национальной валюте прослеживается девальвационный тренд к доллару США. По его словам, другим классическим защитным активом на мировом рынке традиционно считаются американские казначейские облигации. И в условиях высоких процентных ставок привлекательность госдолга Соединенных Штатов оставалась достаточно высокой, ведь чем выше процентные ставки, тем выше доходность новых выпусков американских трежерис, добавил Спинка.

«Однако период высоких процентых ставок в американской экономике подходит к финалу. Во всяком случае, такую вероятность в цены закладывают финансовые рынки с учетом выходящей в регионе статистики. В частности, данных по инфляции. <…> Статистика по замедляющейся экономической активности в Штатах и рынку труда также указывают на то, что в 2024 году Федеральная резервная система может совершить разворот в своей политике и начать снижать ставки. Это вызывает естественный переток капиталов из казначейских облигаций в другие классы активов, в частности, в золото. Не приносящий процентного дохода драгоценный металл становится более востребованным на фоне прогнозируемых рыночных перспектив», — объяснил эксперт.

В результате золото выступает конкурентом государственных облигаций США, заключил он.

Ранее 4 декабря стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex впервые в истории поднялась выше $2100 за тройскую унцию. Однако, согласно данным на сайте торговой площадки, к 18:05 по мск цена опустилась до $2067 за унцию.

24 ноября управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков привел «Известиям» прогноз, согласно которому в 2024 году золото будет торговаться на уровне не ниже $1800 за унцию.