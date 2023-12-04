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Матвиенко выступила против запрета абортов, но назвала только 2 причины для них

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Несмотря на снижение числа абортов, «цифры очень тревожные», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 4 декабря. Она считает, что прерывать беременность можно только в случае изнасилования или по медпоказаниям.

Спикер отметила, что государство не пойдет на полный запрет абортов.

«Я считаю, что мы обязательно добьемся того, что аборты будут проводиться только в случае насилия какого-то над женщинами, либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать», — сообщила Матвиенко журналистам.

По словам сенатора, за последние пять лет число абортов в России снизилось на 25%, «тем не менее, цифры пока очень тревожные».

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, давление, кампанейщина, криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему… Уже есть опыт, который закончился печальными последствиями: это нелегальный рынок услуг, пещерное качество, рост женской смертности, мы точно по такому пути не пойдем», — заявила спикер.

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Ранее, в конце октября, член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова в ходе круглого стола «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты» предложила проводить аборты при наличии согласия не только со стороны матери, но и со стороны отца, если брак зарегистрирован. Кроме того, депутат предложила проводить аборты по желанию женщины при сроке «до восьми недель включительно». Сейчас законодательством такой срок определяется до 12 недель.

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