Опрос показал уровень интереса россиян к достопримечательностям своего региона

Социальная сеть «Одноклассники» при поддержке экспертов фонда «Внимание» провела исследование и выяснила, что более половины жителей России ни разу не посещали архитектурные достопримечательности своего города. Результаты появились в распоряжении «Известий» 4 декабря.

Согласно результатам опроса, 53% россиян никогда не посещали достопримечательности в своем городе или регионе. Около трети респондентов (28%) ответили, что посещают их один или два раза в год, а каждый десятый житель страны (9%) — от трех до пяти раз в год.

При этом 18% опрошенных стараются больше читать о достопримечательностях региона и чаще их посещать, а 16% респондентов даже готовы к тому, что налог на их восстановление будет включен в стоимость железнодорожных билетов и авиабилетов.

Что касается знаний россиян о достопримечательностях своего региона, большинство жителей страны (66%) по памяти могут назвать максимум три архитектурные достопримечательности, а 33% респондентов смогли вспомнить только одну. Большая часть участников опроса (59%) испытала гордость, радость или любопытство, узнав, что в их регионе есть важные памятники архитектуры.

Кроме того, выяснилось, что 74% опрошенных узнают о памятниках культуры и истории из сообществ с интересными фактами о достопримечательностях в интернете или от блогеров, 28% — с помощью поисковой выдачи или специализированных сайтов, 24% — из соцсетей.

Результаты исследования также показали, что каждый пятый житель России уже помогает фондам, восстанавливающим достопримечательности разовыми донатами, небольшой суммой подписки или репостами в соцсетях. При этом большинство из них убеждены, что наиболее эффективными инициативами для поддержки объектов культурного наследия являются государственные программы и гранты, а также волонтерство.

Исследование проводилось в рамках проекта «Архитектурный перископ», который посвящен разрушающимся памятникам зодчества. В опросе приняли участие около 2 тыс. респондентов по всей стране.

Летом этого года в Вологде была создана интерактивная карта объектов культурного наследия. Проект реализовали на грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Мэр города Сергей Воропанов рассказал, что эта карта стала частью большого городского проекта по сохранению истории.