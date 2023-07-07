Интерактивная карта памятников появилась в Вологде

В Вологде создали интерактивную карту объектов культурного наследия. Проект реализовали на грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Мэр города Сергей Воропанов рассказал, что эта карта стала частью большого городского проекта по сохранению истории. Над ее созданием трудились волонтеры, сотрудники издательства «Древности Севера», администрации города, комитета по охране объектов культурного наследия, пишет ИА FlashNord.

Ресурс объединяет информацию о 275 памятниках истории, культуры и архитектуры. Теперь о них может узнать любой человек, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области одобрена вторая заявка на получение субсидии на создание школы креативных индустрий. Ее создадут на базе Центра дополнительного образования детей в Вологде. Предполагается, что она откроется уже в 2024 году. Среди основных направлений обучения — дизайн, звукорежиссура, анимация и 3D-графика, фотография и видеопроизводство.