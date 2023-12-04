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В США заявили о будущем противостоянии Су-57 и F-16 на Украине

NI: Россия применит истребители Су-57 против поставленных США Украине F-16
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ применят истребители Су-57 пятого поколения в противостоянии с американскими F-16 на Украине. Об этом сообщил журнал The National Interest в своей публикации от 3 декабря.

«Теперь, когда Киев, как ожидается, будет использовать эти современные истребители (F-16. — Ред.), Москва может обратиться к своим истребителям-невидимкам Су-57 в качестве противодействия», — говорится в ней.

Так, издание сообщает, что истребитель Су-57 оснащен технологией малозаметности, а в анализе британского Королевского объединенного института оборонных исследований специалисты называют его «самолетом-невидимкой с потенциалом».

Также журнал уточняет, что российский истребитель оснащен реактивными двигателями с трехмерным вектором тяги для повышения маневренности. При этом Су-57 способен нести ракеты класса К-77М «воздух – воздух», а также «воздух – поверхность», что позволяет ему поражать наземные цели и вести воздушный бой на больших расстояниях.

«Как только Киев начнет использовать F-16, которые, как ожидается, будут поставлены в ближайшие месяцы, Москва, скорее всего, в ответ призовет свои Су-57», — резюмировали в публикации.

Пятый элемент: на Украине начали действовать истребители Су-57
Это многофункциональные машины нового поколения

Ранее, 27 ноября, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что новое правительство Нидерландов может отказаться поставлять Киеву истребители F-16. По мнению Соскина, пришедшая к власти крайне правая Партия свободы (PVV) откажется помогать Украине.

До этого, 24 ноября, в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что ВКС РФ до конца 2023 года получат партию истребителей пятого поколения Су-57. В пресс-службе добавили, что истребители прошли цикл наземных и летных испытаний в различных режимах работы, а также совершили перелет с аэродрома до места несения службы.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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