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В Кремле прокомментировали нарушение кораблем ВМС США суверенитета Китая

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Фото: AP Photo/U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Diana Quinlan
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 4 декабря, комментируя вторжение американского корабля в территориальные воды Китая, заявил, что Москва не приветствует любые провокационные действия.

«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот же день сообщалось, что суверенитет КНР был нарушен из-за появления корабля прибрежной зоны ВМС США Gabrielle Giffords в акватории недалеко от спорных островов Наньша (Спратли), отмечает газета South China Morning Post.

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В данный момент отношения между государствами напряжены из-за обстановки на Тайване.

16 ноября политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что переговоры американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) были неудачными. Так, он предположил, что лидеры стран не достигли соглашения по вопросу Тайваня.

В тот же день Си Цзиньпин призвал США не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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