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Толчки от землетрясения магнитудой 5,1 в Мраморном море ощущались в Стамбуле

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mine Toz
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Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в Мраморном море, подземные толчки ощущались в Стамбуле и Бурсе. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает телеканал TRT.

По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло на глубине примерно 8,98 км от поверхности моря в провинции Бурса в 10:42. Кроме того, по данным источника, позже, через три минуты, было зафиксировано еще одно землетрясение — магнитудой 4,5.

Около 10:43 ощущалось как минимум три толчка, добавляет корреспондент «РИА Новости».

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27 ноября турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил, подземные толчки магнитудой 7,2–7,6 балла ожидаются в районе Мраморного моря, недалеко от Стамбула с 17-миллионным населением. Он также указал на необходимость укреплять и повышать сейсмоустойчивость городов Турции, в первую очередь Стамбула.

Еще в августе Гёрюр предупредил, что Турция вступает в период сильных землетрясений, в связи с чем Стамбул уже сейчас нужно начинать готовить к тому, чтобы уменьшить последствия от грядущих разрушений.

В начале февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе продолжали происходить новые толчки, но имевшие меньшую силу. Жертвами февральских землетрясений в Турции стало свыше 50 тыс. человек, более 107 тыс. человек пострадали. Землетрясения затронули также Сирию, где свыше 400 тыс. человек пострадали от природной катастрофы, погибло более 5,8 тыс. человек.

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