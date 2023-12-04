Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
ВТБ спрогнозировал рост выдачи ипотеки в РФ до максимальных 7,6 трлн рублей
Мир
ЦАХАЛ призвала эвакуироваться жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа
Происшествия
ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске при помощи беспилотников
Авто
Число продаж автомобилей Lada выросло до 36 тыс. в ноябре
Мир
FT узнала об отсутствии Залужного на встречах Зеленского с генералами
Общество
Более 80 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада
Армия
В ДНР заявили об укреплении группировки ВСУ под Горловкой иностранцами
Авто
Уровень продаж новых легковых автомобилей в ноябре снизился на 3%
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в организации взрыва у военкомата
Экономика
Песков заявил об адаптации экономики РФ к условиям СВО
Мир
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин
Происшествия
В ЛНР задержан собиравший данные о военных РФ украинский шпион
Армия
В Кремле прокомментировали нарушение кораблем ВМС США суверенитета Китая
Общество
ФАС возбудила дело по признакам нарушения законодательства в рекламе лекарства
Мир
СМИ сообщили о рекордном сокращении стратегического запаса нефти в США
Сюжет:

ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске при помощи беспилотников

0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев атаковал нефтебазу в Луганске с помощью беспилотников в ночь на 4 декабря. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По предварительным данным, жертв после инцидента нет.

На видеозаписи с места происшествия видно, как над нефтебазой поднимался густой дым, а также виднелось пламя. Пожар потушили.

Были готовы: Россия и Украина обменялись ударами дронов
Подразделения нашей ПВО разгадали планы ВФУ и перехватили практически все воздушные цели

Ранее, 2 декабря, ВСУ обстреляли окраину Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Артиллерийский обстрел был зафиксирован между 11:00 и 12:00 мск. В результате пострадали четыре человека среди гражданского населения. Люди были доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023