ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске при помощи беспилотников

Киев атаковал нефтебазу в Луганске с помощью беспилотников в ночь на 4 декабря. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По предварительным данным, жертв после инцидента нет.

На видеозаписи с места происшествия видно, как над нефтебазой поднимался густой дым, а также виднелось пламя. Пожар потушили.

Ранее, 2 декабря, ВСУ обстреляли окраину Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Артиллерийский обстрел был зафиксирован между 11:00 и 12:00 мск. В результате пострадали четыре человека среди гражданского населения. Люди были доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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