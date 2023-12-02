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В ЛНР четыре человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 2 декабря обстреляли окраину Лисичанска в Луганской Народной Республике, в результате пострадали четыре человека. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.

Уточняется, что артиллерийский обстрел зафиксирован между 11:00 и 12:00 мск.

«В результате прилета снарядов в район работающего магазина пострадало четверо гражданских. Все были доставлены в больницы, им оказана помощь, их жизням ничего не угрожает», — уточнили в администрации.

Также известно о пострадавшей женщине в пригороде Донецка. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в пгт Старомихайловка получила ранение женщина 1975 года рождения.

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Ранее, 30 ноября, трое мирных жителей были ранены в разных районах столицы Донецкой Народной Республики. Также были зафиксированы попадания снарядов в жилые дома.

Украинские боевики систематически обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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