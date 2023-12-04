Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае. Как сообщил 4 декабря источник «Известий», на борту было два человека, они не пострадали.

Предварительно, Ми-2 совершал плановый облет нефтепровода, в какой-то момент возникли технические неполадки. В результате жесткой посадки вертолёт завалился на бок и получил значительные повреждения.

Источник уточнил, что инцидент произошел в станице Незлобная, примыкающей к городу Георгиевский. На борту вертолета находились два пилота, они не пострадали.

В середине июня вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска. Никто из находившихся на борту не пострадал. Как узнали «Известия», вертолет доставлял вахтовых рабочих. Всего на борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа.

После инцидента вертолет Ми-26 по воздуху доставил аварийно севший вертолет в Якутск.