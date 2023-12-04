В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках

Объем нераспроданного жилья в российских новостройках составил 71,1 млн кв. м. на 1 ноября 2023 года. Это на 5,4 млн кв. м больше, чем годом ранее. Об этом 4 декабря сообщило РБК со ссылкой на данные единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ».

Доля квартир, которые так и не были проданы, выросла на 1,9 п. п, составив 67% от общего объема жилья в стадии строительства и став рекордным показателем за всю историю наблюдений, проводимых с января 2020 года. До этого рекорд был установлен в 2022 году, когда объем нераспроданного жилья составил 66 млн кв.м, то есть около 66% от всей стройки.

Также отмечается, что общая площадь нераспроданного жилья составляет 71 млн кв. м, 44 млн кв. м из которых уже выставлено на продажу, при этом его количество по сравнению с 2022 годом выросло на 10,8%.

РБК также привело слова руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга. Он отметил, что рост объемов нераспроданных квартир связан «с рекордными запусками новых проектов и высоким уровнем ввода жилья».

Кроме того, коммерческий директор застройщика ССК Анна Ших заявила, что пик ажиотажа был достигнут в 2020 году, когда в России запустили программу льготной ипотеки. Сейчас видны ее последствия, когда в крупных региональных центрах наблюдаются рекордные показатели ввода жилья, а «все драйверы спроса сошли на нет», уточнила она.

Ранее, 2 декабря, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство России планирует повысить первоначальный взнос по льготной и семейной ипотеке. Он также напомнил, что в целом по итогам года объем выдачи ипотеки составит 3,5 трлн рублей. При этом планируется, что ввод жилья в России к концу 2023 года будет больше 104 млн кв. м.

До этого, 25 ноября, на выставке-форуме «Россия» министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что обсуждается несколько вариантов сохранения льготных ипотечных программ и после 1 июля 2024 года. По мнению Файзуллина, программа льготной ипотеки поддержала строительную отрасль России.

В декабре 2022 года власти продлили действие программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» до июня 2024 года включительно. Ставки по субсидируемым государством кредитам — 8 и 6% соответственно.



Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%.