Хуснуллин заявил о планах правительства повысить первый взнос по льготной ипотеке

Кабмин России планирует повысить первоначальный взнос по льготной и семейной ипотеке. Об этом 2 декабря сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, мера призвана регулировать выдачу ипотечного займа.

«Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. <...> Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке», — уточнил Хуснуллин.

Он также напомнил, что в целом по итогам года объем выдачи ипотеки составит 3,5 трлн рублей. При этом планируется, что ввод жилья в России к концу 2023 года будет больше 104 млн кв.м.

Ранее, 27 ноября, в Минфине сообщили «Известиям», что в России планируют увеличить лимит выдачи льготной ипотеки в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы. Фокус клиентов после роста ставок на вторичном рынке вслед за ключевой сместился на госпрограммы, пояснила глава управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Елена Лобанова. Помимо того, спрос традиционно усиливается предновогодним периодом. В совокупности эти факторы увеличивают риски преждевременного исчерпания лимитов, выделенных на семейную и льготную программы и того, что их может не хватать.

При этом 25 ноября на выставке-форуме «Россия» министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что обсуждается несколько вариантов сохранения льготных ипотечных программ и после 1 июля 2024 года. По мнению Файзуллина, программа льготной ипотеки поддержала строительную отрасль России.

В декабре 2022 года власти продлили действие программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» до июня 2024 года включительно. Ставки по субсидируемым государством кредитам — 8 и 6% соответственно.



Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%.