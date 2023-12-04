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Корреспондент «Известий» показала работу снегоплавильных пунктов в Москве

«Известия»: в Москве активно работают снегоплавильные пункты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве после мощного снегопада активно работают коммунальные службы и снегоплавильные пункты. Об этом сообщила в понедельник, 4 декабря, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Она посетила один из столичных снегоплавильных пунктов.

«Вот там снаружи сейчас небольшая очередь из грузовиков, полных снега, который собрали на столичных улицах. Сюда они заезжают по одному и выгружают всё, что собрали», — рассказала Солдатова.

Она также пообщалась с автомобилистами.

«Откопался, поехал, минут 10 заняло», — отметил один из них.

Как сообщают синоптики, в Москве за прошедшие сутки выпало около 2530% месячной нормы осадков.

Накануне уже к 18:00 в столице, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году. 4 декабря заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что в очистке снега на улицах Москвы задействованы более 135 тыс. человек и 18 тыс. единиц различной спецтехники.

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