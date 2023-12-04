Крупный пожар произошел на территории парковки у новостройки во Владивостоке. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России по Приморскому краю 4 декабря.

«По оперативным данным, сегодня в 13:10 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на парковке в строящемся здании многоквартирного дома на Океанском проспекте в г. Владивосток», — сказано в сообщении.

По данным МЧС, спасательные службы прибыли на место происшествия в течение пяти минут.

Площадь пожара достигла 100 кв. м. В тушении задействовано пять единиц пожарной техники и 19 человек личного состава.

Через 14 минут стало известно, что возгорание локализовано. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В управлении регионального МЧС рассказали, что прокуратура Владивостока организовала проверку по факту этого инцидента. На место пожара выехал заместитель прокурора Фрунзенского района Илья Быков.

Предполагается, что очагами возгорания были пенополистирол и битум.

Также сообщалось, что надзорное ведомство намерено дать оценку исполнению требований законодательства при проведении строительных работ, в том числе качеству и огнестойкости материалов, которые использовались при возведении объекта. Кроме того, будет проведена оценка соблюдения правил техники безопасности и охраны труда.

Ранее, 3 декабря, крупный пожар разгорелся в Москве на заводе специализированных автомобилей. Людей в здании на момент возгорания не было. Пожару был присвоен второй ранг сложности, его площадь достигла 2 тыс. кв. м. К 4 декабря возгорание было полностью ликвидировано огнеборцами МЧС РФ.