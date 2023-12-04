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Крупный пожар на заводе на востоке Москвы ликвидирован

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Фото: Соцсети
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Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на Московском заводе специализированных автомобилей. Ранее огонь локализовали на площади 2 тыс. кв. м, сообщили 4 декабря в МЧС России.

«В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали пожар», — гласит сообщение в Telegram-канале министерства.

О пожаре на Открытом шоссе в Восточном административном округе столицы стало известно вечером 3 декабря. По информации МЧС, людей в здании на момент возгорания не было. Информации о пострадавших не поступало.

Позже «Известия» показали кадры произошедшего. По данным корреспондента, пожару был присвоен второй ранг сложности. Это значит, воспламенились горючие материалы.

Также сообщалось, что прокуратура Москвы взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара.

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