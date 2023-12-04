Уилл Смит рассказал о работе над фильмом «Я — легенда 2»

Американский актер Уилл Смит подтвердил участие в работе над продолжением фильма «Я — легенда». Он заявил, что вернется к роли Роберта Невилла на Международном кинофестивале в Саудовской Аравии, пишет Screen Daily 2 декабря.

«Завтра у меня телефонный разговор с [актером] Майклом Джорданом. Сценарий только что пришел… Наверное, я выдаю слишком много информации», — кокетничал он.

Смит сказал, что, хотя его персонаж Роберт Невилл умирает в конце первого фильма, на дополнительном DVD была альтернативная концовка, в которой персонаж выживает.

«Мы придерживаемся мифологии DVD-версии, в которой мой персонаж жил. Я больше ничего не могу вам сказать, но Майкл Б. Джордан в деле, и мы этим занимаемся», — добавил Смит.

Фильм режиссера Фрэнсиса Лоуренса «Я — легенда», выпущенный Warner Bros. в конце 2007 года, собрал в мировом прокате $585 млн, в том числе $256 млн в Северной Америке.

Продолжение было впервые анонсировано весной 2022 года.

В январе сообщалось, что Уилл Смит опубликовал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео с русской музыкой на фоне и столкнулся с осуждением англоязычных пользователей.

Перед этим, 30 августа, американский комик Крис Рок отказался быть ведущим на следующей церемонии вручения премии «Оскар» после инцидента с Уиллом Смитом. На прошлой церемонии актер дал ему пощечину.