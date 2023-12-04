В ФНС сообщили о снижении доходов российских компаний в два раза
Доходы российских компаний за первое полугодие сократились в два раза по сравнению с шестью месяцами 2022-го (с 694,1 трлн до 342,2 трлн рублей). Это следует из данных аналитического портала Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, которые изучили «Известия».
Одной из причин такой динамики может быть снижение поступлений средств нефтегазовых организаций, отметил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Федор Акулинин. Также повлияла на показатель высокая база 2022 года, когда резко росли и доходы, и расходы бизнеса, сказал руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов.
К снижению доходов привел и спад покупательской способности внутри страны на фоне роста инфляции, полагает генеральный директор консалтинговой группы «Гебель» Сергей Гебель.
В случае значительного сокращения выручки самый часто встречающийся риск — прекращение деятельности, банкротство как самой организации, так и ее учредителей, отметил генеральный директор «Бизнес консалтинг GRANDIS» Александр Михайлов.
Несмотря на снижение доходов, прибыль компаний в первом полугодии выросла на 31%, до 18,1 трлн, следует из данных ФНС за шесть месяцев. Один показатель увеличивается на фоне снижения другого в основном в тех отраслях, которые не требуют существенных капитальных расходов по сравнению с добывающими и обрабатывающими сферами, пояснили эксперты.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Средства производств: доходы российских компаний упали вдвое