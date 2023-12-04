Реклама
Прямой эфир
Общество
Более 25 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –8 градусов в Москве 4 декабря
Мир
На Украине признались в бессилии перед военной мощью РФ
Общество
В Госдуме предложили запретить телефоны на школьных уроках уже с января
Мир
Правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдив
Политика
В Госдуме предложили наказывать за повторную продажу табачной продукции детям
Армия
Группа отряда «Барс» в неравном бою уничтожила более 15 боевиков ВСУ
Армия
Российские БПЛА получат систему опознавания «свой-чужой»
Происшествия
ВФУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке
Мир
Экс-разведчик Пентагона Риттер призвал Украину к смирению перед неизбежным
Мир
ЦАХАЛ сообщила об обстреле Сирии в ответ на удар с ее стороны
Мир
ХАМАС заявило о подрыве туннелей с военными ЦАХАЛ
Общество
Прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара на Открытом шоссе
Происшествия
Пожар на заводе специализированных автомобилей в Москве локализовали
Мир
Власти латвийского Огре намерены запретить салюты в Новый год по московскому времени

В Госдуме предложили ставить в квартирах газовые датчики при капремонте

0
Фото: Getty Images/welcomia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При капитальном ремонте многоквартирных домов депутаты Госдумы предложили устанавливать датчики утечки газа с функцией автоматического перекрытия. Соответствующая инициатива направлена в Минстрой. С копией документа ознакомились «Известия».

Пожилой фонд: в России введут обязательный контроль за состоянием домов
Поможет ли это сократить темпы роста аварийности жилья

Применение таких технологий позволит внести значительный вклад в предупреждение газовых происшествий, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Так, умные датчики могут не только предупреждать людей и газовиков о протечках, но и перекрывать подачу газа, тем самым предотвращая ЧС», — объяснил он.

Также парламентарий отметил, что установку приборов предлагается делать в приоритетном порядке — за счет отчислений в фонды капремонта.

Как рассказала исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), эксперт Общественного совета при Минстрое Анна Мамонова, один датчик стоит порядка 3,6 тыс. рублей, его установка — 1,5 тыс. Если эти расходы включат в счет капремонта, взносы на него могут повыситься. Также возникнут затраты на содержание и ремонт счетчиков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без огонька: в квартирах хотят ставить газовые датчики при капремонте

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023