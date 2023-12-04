В Госдуме предложили ставить в квартирах газовые датчики при капремонте
При капитальном ремонте многоквартирных домов депутаты Госдумы предложили устанавливать датчики утечки газа с функцией автоматического перекрытия. Соответствующая инициатива направлена в Минстрой. С копией документа ознакомились «Известия».
Применение таких технологий позволит внести значительный вклад в предупреждение газовых происшествий, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Так, умные датчики могут не только предупреждать людей и газовиков о протечках, но и перекрывать подачу газа, тем самым предотвращая ЧС», — объяснил он.
Также парламентарий отметил, что установку приборов предлагается делать в приоритетном порядке — за счет отчислений в фонды капремонта.
Как рассказала исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), эксперт Общественного совета при Минстрое Анна Мамонова, один датчик стоит порядка 3,6 тыс. рублей, его установка — 1,5 тыс. Если эти расходы включат в счет капремонта, взносы на него могут повыситься. Также возникнут затраты на содержание и ремонт счетчиков.
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Без огонька: в квартирах хотят ставить газовые датчики при капремонте