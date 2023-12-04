Новая партия в Словакии поставит вопрос о выходе страны из НАТО и ЕС

В Словакии появится новая партия «Единые славяне», программа которой подразумевает стремление к выходу из НАТО и ЕС, а также восстановление конструктивных отношений с Россией и вступление в БРИКС. Об этом рассказал «Известиям» один из основателей политической силы, экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек.

«Приблизительно семь месяцев мы собираем подписи для регистрации новой партии «Единые славяне». Уже собрано 8 тыс., необходимо еще 2 тыс. подписей. Полагаю, что до конца года комплект документов будет подготовлен и в начале января мы завершим юридический процесс создания политической силы», — сказал он.

Помимо внешнеполитических целей, в программу партии заложены национализация стратегически важных предприятий, запрет на продажу земли и леса, возврат контроля над системой здравоохранения, медицинского страхования и образования в руки государства.

Основатели партии в Словакии планируют, что в других славянских государствах также будут созданы партии с таким же названием, которые будут иметь разные организационные структуры, однако будут объединены общей идеологией отстаивания интересов славянского населения в мировой политике. По словам Петера Марчека, он ведет переговоры на эту тему с партнерами в Венгрии, Чехии, Сербии, Болгарии, Польше и даже на Украине.

На каком этапе находятся подобные дискуссии, пока не ясно, однако известно о планах «Единых славян» уже в мае-июне 2024 года провести в Братиславе съезд представителей всех славянских стран, чтобы обсудить, как можно сотрудничать и добиваться целей сообща.

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