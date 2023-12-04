Общественная палата (ОП) предложила создать единый реестр неналоговых платежей. Это нужно, чтобы систематизировать такие сборы и ограничить рост их количества, говорится в заключении ОП на проект бюджета на 2024–2026 годы («Известия» ознакомились с документом).

На базе такого инструмента можно будет впоследствии провести оценку экономической эффективности и уровня фискальной нагрузки взносов. И в случае, если какие-то из них будут признаны нецелесообразными, рекомендуется их отменить.

В отзыве палаты также отмечается, что в доходной части бюджета заложен рост размера неналоговых платежей. Например, увеличатся ставки взносов за пользование природными ресурсами, а также коэффициенты расчета суммы утильсбора на транспорт. Реестр позволит сделать систему таких сборов более прозрачной и понятной для бизнеса, отмечает ОП.

«Сейчас понятие неналоговых платежей не закреплено в законодательстве РФ. Под ними понимаются те сборы, которые не входят в Налоговый кодекс. Этот тип взносов подлежит регламентации отдельными нормативно-правовыми актами. По данным Минфина, есть более 167 видов неналоговых платежей, уплачиваемых бизнесом. В 2021-м их объем составил 1% ВВП», — оценил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Люкшин.

Эксперт уверен, что реестр поможет навести порядок в системе неналоговых платежей, а также позволит четко определять назначение сбора, устанавливать объект обложения, и определять тех, кем они взимаются и на какие цели они пойдут.

Неналоговые платежи негативно отражаются на стоимости товаров и услуг, особенно в условиях роста инфляции, считает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Кроме того, по его словам, сейчас никто не застрахован от введения новых сборов, поскольку регионы и муниципалитеты вправе их устанавливать.

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Сборное дело: в России предложили создать реестр неналоговых платежей