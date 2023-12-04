Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили наказывать за повторную продажу табачной продукции детям
Армия
Группа отряда «Барс» в неравном бою уничтожила более 15 боевиков ВСУ
Мир
Болтон заявил о победе РФ в случае прекращения помощи Киеву из США
Происшествия
ВФУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке
Мир
Экс-разведчик Пентагона Риттер призвал Украину к смирению перед неизбежным
Мир
ЦАХАЛ сообщила об обстреле Сирии в ответ на удар с ее стороны
Мир
ХАМАС заявило о подрыве туннелей с военными ЦАХАЛ
Мир
Белый дом заявил об отчаянной нужде в дополнительных деньгах для Украины
Мир
В ЦАХАЛ заявили о найденных 800 шахтах туннелей ХАМАС в секторе Газа
Мир
Украинские водители заблокировали проезд машин на польской дороге
Мир
В ЦАХАЛ заявили о нанесении 10 тыс. авиаударов по сектору Газа
Мир
Йеменские хуситы напали на два израильских судна в Баб-эль-Мандебском проливе
Мир
Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил об активных боевых действиях на юге сектора Газа
Происшествия
На востоке Москвы вспыхнул пожар на заводе специализированных автомобилей
Экономика
В России предложили создать реестр неналоговых платежей

В России предложили создать реестр неналоговых платежей

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общественная палата (ОП) предложила создать единый реестр неналоговых платежей. Это нужно, чтобы систематизировать такие сборы и ограничить рост их количества, говорится в заключении ОП на проект бюджета на 2024–2026 годы («Известия» ознакомились с документом).

Деньги впереди: бизнес уплатит со скидкой 225 млрд налога на сверхприбыль
Почему некоторые компании не торопятся делать взнос и на что пойдут средства от сбора

На базе такого инструмента можно будет впоследствии провести оценку экономической эффективности и уровня фискальной нагрузки взносов. И в случае, если какие-то из них будут признаны нецелесообразными, рекомендуется их отменить.

В отзыве палаты также отмечается, что в доходной части бюджета заложен рост размера неналоговых платежей. Например, увеличатся ставки взносов за пользование природными ресурсами, а также коэффициенты расчета суммы утильсбора на транспорт. Реестр позволит сделать систему таких сборов более прозрачной и понятной для бизнеса, отмечает ОП.

«Сейчас понятие неналоговых платежей не закреплено в законодательстве РФ. Под ними понимаются те сборы, которые не входят в Налоговый кодекс. Этот тип взносов подлежит регламентации отдельными нормативно-правовыми актами. По данным Минфина, есть более 167 видов неналоговых платежей, уплачиваемых бизнесом. В 2021-м их объем составил 1% ВВП», — оценил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Люкшин.

Эксперт уверен, что реестр поможет навести порядок в системе неналоговых платежей, а также позволит четко определять назначение сбора, устанавливать объект обложения, и определять тех, кем они взимаются и на какие цели они пойдут.

Неналоговые платежи негативно отражаются на стоимости товаров и услуг, особенно в условиях роста инфляции, считает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Кроме того, по его словам, сейчас никто не застрахован от введения новых сборов, поскольку регионы и муниципалитеты вправе их устанавливать.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сборное дело: в России предложили создать реестр неналоговых платежей

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023